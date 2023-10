Pilas con los ojos: no cuidarlos durante el trabajo le puede generar graves lesiones

Octubre también es el mes de la visión. En 2023, la Organización Internacional del Trabajo reveló que anualmente se producen 3,5 millones de lesiones y daños oculares en los lugares de trabajo, una cifra a la que se debe poner atención. Estas afectaciones en los ojos dejan secuelas y producen discapacidades graves.



Lo más importante y lo que todo el mundo debería recordar es que 9 de cada 10 casos se pueden prevenir o tratar de manera eficiente. Se deben tomar en serio las medidas de seguridad en todos los espacios.

Algunas personas aseguran que cuidan sus ojos del tema de las pantallas. También manifiestan que utilizan gafas, comen una dieta que favorece la salud de los globos oculares y descansando la vista durante cortos periodos de tiempo.

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo y de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, 13 millones de personas en el mundo sufren de alguna deficiencia visual relacionada con su trabajo.

“No poner el computador a la altura y distancia adecuada, no utilizar nuestras gafas, lentes o recomendaciones del oftalmólogo, también tenemos problemas de visión que no son corregidos, debemos utilizar los elementos de protección”, aseguró Jairo Naranjo, oftalmólogo.

El especialista explicó que la falta de cuidado puede causar lesiones, que van desde la simple fatiga ocular hasta traumas severos que pueden ocasionar daño permanente, pérdida de la visión y ceguera.

“Lo que más nos afecta a todos es el ojo seco o la conjuntivitis. En general, todas las afectaciones de la superficie ocular pueden producir cambios en el trabajo o por el mal uso de los objetos que usamos en el trabajo. Por ejemplo, aire acondicionado, computadores”, explicó.

Es importante reconocer los factores de riesgo, tales como estar expuestos a polvo, químicos, radiación, calor, entre otros: “El computador debe estar ubicado entre 40 y 60 centímetros de distancia a una altura similar a la de los ojos, porque tenemos que estar haciendo movimientos de cuello”.

A quienes están frente a pantallas se les aconseja la regla del 20, 20, 20: cada 20 minutos hacer una pausa de 20 segundos y mirar objetos a 20 pies, es decir, 6 metros. Es importante que los empleadores conozcan qué hacer en caso de un accidente.

Bajo el lema “Ama tus ojos en el trabajo”, las autoridades hacen un llamado a empleados y empleadores para que tomen acciones y cuiden su salud ocular, que debe ser tomada como una prioridad en entornos laborales.