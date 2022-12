Plan de vacunación para combatir la viruela del mono en Colombia no será masivo

El Gobierno nacional anunció la llegada de vacunas para combatir la transmisión de la viruela del mono, el virus que ha contagiado, según reportes, a 3.852 personas desde su llegada al país , hace 5 meses. De los casos de infectados, actualmente solo 93 se mantienen activos y en proceso de recuperación.

Con esta cifra, Colombia se ubica en la quinta nación a nivel mundial con mayor cantidad de casos. Ante el preocupante panorama, actores del sistema y pacientes contagiados, desde el inicio del brote, hicieron una petición: que el país recibiera vacunas para enfrentar la transmisión.

Publicidad

El embajador de Japón, Takasugi Masahiro, mencionó que el gobierno de su país “ha decidido iniciar el proceso para suministrar la vacuna contra la viruela símica a Colombia”.

Se estima que lleguen al territorio nacional 25.000 biológicos que corresponden a la vacuna producida por ese país en la década de los años 70 para combatir la viruela humana: LC16m8. Según estudios, esta tendría una eficacia del 70%.

La cartera de Salud insiste en que la situación epidemiológica es completamente diferente a la vivida con el COVID-19, pues la transmisión es mucho menor al ser otros los medios de circulación, por tal motivo, este programa de vacunación no sería masivo.

Por ahora, son mínimos los adelantos que entrega el Gobierno nacional sobre el plan de acción y arribo de los biológicos. Para Claudica Vaca, directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, se necesita conocer información más precisa.

Publicidad

“No tenemos muy claro cómo va a ser el criterio de priorización de quienes van a entrar en esa línea de investigación. El protocolo no se conoce, no ha sido público y, aún más preocupante, no existen criterios y una forma clara sobre el plan de vacunación”, recalcó Vaca.

Las personas susceptibles al contagio harán parte de un estudio y de un proceso de investigación que se dará de manera alterna al plan de vacunación.

Publicidad

Quienes recibirán el fármaco serán dos poblaciones: aquellos que sean susceptibles a contagio por diferentes factores de riesgo que ya ha determinado el comportamiento de este tipo de viruela y aquellos que se infecten en un tiempo cercano a la llegada de los biológicos al país.

En el país, el 96,9 % de los casos confirmados corresponden a hombres, es decir, 3.731 ciudadanos contagiados, y el 3.1% se relaciona con mujeres, con 121 casos.