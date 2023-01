Polémica por la aprobación en EE.UU. del llamado viagra femenino pese a efectos secundarios

Entre ellos, el aumento de presión arterial, náuseas, dolor de cabeza y enrojecimiento en el lugar de la inyección. Incluso se ha dicho que es un placebo.

La polémica también está relacionada al hecho de que aún se pone en duda que el trastorno sexual hipoactivo sea una enfermedad como tal.

Debido a los efectos no deseados, no puede usarse en mujeres con tensión alta o enfermedades cardiovasculares y se espera que, aunque no se sabe cuál será su precio, salga al mercado en septiembre.

