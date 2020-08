Ponerse a salvo del COVID-19 o aguantar hambre: el dilema de los estratos más bajos

Que los ciudadanos de los estratos más bajos son los que sufren el mayor riesgo de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 encontró un estudio de la Universidad de los Andes.

Por eso, Noticias Caracol fue a las calles del barrio Bosque Calderón, en los cerros orientales de Bogotá, a comprobar esta cruda realidad que se vive en un amplio sector de la ciudad.

Se trata de un barrio estrato 1, ubicado en la localidad de Chapinero, que en teoría anda en cuarentena obligatoria por estos días.

Sin embargo, en las calles estaban don Román Alfonso, un adulto mayor de 63 años que no cuenta con una pensión.

Don Román tiene Sisbén pero como no tiene pensión y es parte de la población más vulnerable al virus, la ecuación para resolver su situación es que si se queda esperando a que lleguen las ayudas, simplemente no come.

Un problema similar vive Yaneth Jiménez, que por cuenta del COVID-19 perdió el empleo que tenía en un restaurante, lo que la obliga a salir a rebuscarse o, sencillamente, no tiene con qué pagar las facturas a fin de mes.

Mejor dicho, los habitantes de estos sectores deprimidos no pueden darse el lujo de quedarse encerrados ni ponerse a salvo del cruel virus, como sí ocurre en otras zonas más pudientes del país.

Estudio de Los Andes

El estudio de esa prestigiosa universidad indica que entre más condiciones de pobreza hay alrededor de la gente en Bogotá, mayor es el nivel de riesgo a contagio con coronavirus.

“Parece ser que estas personas salen más a la calle, encontramos que en los sectores de Bogotá donde hay presencia de los estratos bajos, hay muchas más violaciones a las cuarentenas, y de imposición de comparendos”, afirma Marcela Eslava, la decana de Economía de Los Andes.

Esto debido a la necesidad de esos estratos de salir a rebuscarse la vida.

Además, las personas de bajos recursos no solamente se contagian más, según este estudio, sino que registran una mayor gravedad de la enfermedad.

“En hospitalizaciones por COVID, mientras en el estrato 1 hay 96 hospitalizaciones por cada 10 mil hogares, en el estrato 6 son menos de 2", explicó Eslava.

Y la probabilidad de que una persona estrato 1 ingrese a una UCI es 10 veces mayor que la de una persona estrato 6, y la probabilidad de morir es aún mayor.

“En fallecimientos también hay un patrón similar, mientras 24 personas por cada 10 mil hogares en el estrato 1 han fallecido por COVID, es menos de 2 ese número en el estrato 6", dijo la decana.

Aunque hay una estrecha relación entre el número de contagiados y el número de comparendos impuestos en estas zonas por violar las medidas sanitarias, el hambre parece ser la principal causa.

"Las personas de estratos más bajos tienen menos ahorros y por lo tanto pueden darse menos el lujo de no salir a la calle, en los estratos más bajos hay mayor informalidad y en ese sentido hay más gente que se gana la vida del día a día", agregó la académica.

El estudio indica también que la falta de educación es clave en el número de contagios.

"Las personas de los estratos más bajos parecen tener una menor percepción de riesgo ligada al COVID", señaló.

La investigación concluye que las ayudas de mitigación del impacto económico del COVID-19 son vitales para disminuir los contagios.