Piden archivar proyecto de reforma a la salud: lo consideran "un monstruo que expropia"

El Pacto por la Vida y la Salud, unidad de acción que reúne a más de 140 organizaciones del sector de la salud y distintas instituciones sociales, coincide en pedir al Congreso que se archive el proyecto de ley 010 y que este se discuta el próximo año en un ambiente masivo, plural y con condiciones de participación y reglas de juego.

"Están preparando a lo que está acostumbrado el Gobierno y es aprobar, a pupitrazo y en altas horas de la noche, por vía virtual, un adefesio, un monstruo que expropia, mete la mano del mercado al bolsillo de todos los colombianos para entregarlo a grandes conglomerados nacionales e internacionales y acabar con la posibilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud", afirmó Jaime Urrego, PhD en salud pública.

Advierten que el proyecto, como viene, empeora las ya precarias condiciones del actual sistema de salud o ley 100.

"No garantiza el principio de universalidad porque sigue discriminando entre pobres y no pobres para entrar al sistema, afecta la autonomía profesional y mantiene la precaridad laboral de los trabajadores de la salud", dijo Gina Rojas, de la organización Dignidad Médica y Pacto por la Salud y la Vida.

Por su parte, Yesid Camacho, secretario de Salud y Seguridad Social de Anthoc, afirmó "la victimas es la población que tiene que hacer largas colas” y “esperar las autorizaciones de las EPS”.

“¿Cómo así que si me enfermo tengo que esperar que un negociante, un tercero me autorice si me da los medicamentos, si me hace tratamientos, si me envía a consulta especializada?", cuestionó el miembro de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios.

Publicidad

Incluso, congresistas de la bancada alternativa del Senado y Cámara de Representantes también solicitan que el proyecto sea archivado.

"Seguimos viendo que las EPS no les pagan a las clínicas y hospitales, y, por ende, estos no les pagan a los proveedores y al personal de salud”, sostuvo José Luis Correa, representante del partido Liberal, al anotar que “los que terminan sufriendo son los eslabones más débiles de la cadena de arriba hacia abajo”.

Advierten que la iniciativa no consulta la realidad de los territorios de Colombia ni tampoco las comunidades étnicas y campesinas.