“Por culpa de la pólvora me quedé sin manos y un ojo”: en 10 días de diciembre ya hay 238 quemados

Solo han pasado 10 días de diciembre y ya se han reportado en el país 238 personas quemadas con pólvora, la mayoría niños. Los especialistas piden no esperar para pedir ayuda médica porque entre más tiempo pasa, la lesión puede provocar daños irreparables.

Edison Barrientos es una de las víctimas de los juegos pirotécnicos.

Cuenta que su tragedia ocurrió cuando "uno de los compañeros llevó kilo y medio de pólvora y lo puso al lado del fogón, mal ubicado, yo me percato de que la pólvora está en lugar donde no debe estar y me agacho a coger el tarro de pólvora para ponerlo en otro lugar".

"Por culpa de la pólvora he quedado sin mis manos, sin mi ojo y sin mi rótula izquierda", dijo.

¿Qué hacer si resulta quemado por pólvora?

Yamile Ochoa, enfermera forense de la Universidad Manuela Beltrán, afirma que "entre más minutos pasen, hay mayor posibilidad de que se infecte la herida; recuerden que la pólvora es altamente tóxica, no solamente la lesión que produce como tal en la piel, que es la primera capa de protección, sino que si el niño o el adulto se queda en casa no vamos a poder recuperar rápidamente el riego sanguíneo de esa parte del cuerpo y lamentablemente puede llevar incluso a amputación".

Gina Martínez, experta en quemaduras con pólvora, expresó su preocupación por el incremento de víctimas por manipulación de fuegos artificiales: el primer balance de la noche del 7 de diciembre era de 124 quemados y a 10 de diciembre la cifra aumentó a 238.

"Somos los responsables de prevenir múltiples lesiones. No es un elemento recreativo, es un elemento de alto riesgo que produce lesiones visuales, auditivas, amputaciones y secuelas de por vida en nuestros niños y adultos", precisa la especialista.

Y algunas víctimas de la pólvora optan por aplicar sobre la quemadura café, huevo y un sinnúmero de sustancias que, en vez de ayudar, infectan aún más la herida.

"Ustedes en casa no están en capacidad de brindar los auxilios prioritarios y de clasificar la quemadura, eso solamente lo hacen profesionales de la salud", recalca la enfermera Ochoa.

El presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos, Carlos Andrés Carvajal, pide ejercer mayor control sobre la manipulación de pólvora.

Afirma que "las personas que se lesionan en el país, en un 80% se lesionan con productos pirotécnicos informales e ilegales, altamente detonantes, un ejemplo de esto son las mechas, los totes, las culebras y los tumbarranchos".