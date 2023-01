Por distribuir medicamentos con sobrecostos hasta de un 295%, sancionan a Pfizer

La Superintendencia de Industria y Comercio calificó de "exagerados" los precios de siete medicamentos. La multinacional lo niega.

La multa de 82 millones de pesos a Pfizer, en primera instancia, fue impuesta por supuestos sobrecostos en los que incurrió en los seis primeros meses del 2016.

Según el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, los sobrecostos fueron exagerados.

Lo grave, dice el funcionario, es que los pacientes no tenían otra opción para adquirir los productos.

Frente a la sanción, Pfizer anunció que apelará y argumenta que no cometió irregularidad alguna.

"Pfizer es una compañía ética y respetuosa de la regulación colombiana y la legislación vigente en materia de precios y es enfática en afirmar que no ha vendido por encima de los precios regulados los medicamentos mencionados en dicha resolución", indicó la compañía en un comunicado.

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció también investigación contra Droguerías Cruz Verde y la caja de compensación familiar Cafam por presuntamente obstaculizar la investigación sobre el régimen de control de precios a medicamentos.