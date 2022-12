Por exceso de ejercicio impuesto por entrenador, joven podría perder los riñones

Erika Ducón, de 21 años, asegura que su pesadilla empezó después de asistir, por segundo día, a un gimnasio en el sur de Bogotá. Según ella, un entrenador le indicó una rutina de ejercicio que resultó ser excesiva para su organismo.

“Me puso a hacer 200 sentadillas saltando y me dijo que hiciera cinco repeticiones de 40 sin parar. Me dijo que en cada repetición podía descansar solo un minuto y lo hice todo pero cuando terminé mi rutina sentí debilidad y me caí…”, relató Erika.

Erika asegura que después de ese día el dolor se volvió insoportable. Por eso acudió a urgencias, donde le diagnosticaron rabdiomiólisis. Este padecimiento significa una ruptura muscular que genera una proteína que afecta los riñones. Un diagnóstico que según los expertos se debe al abuso de ejercicio.

“Mi orina estaba súper oscura y debido a esto me tuvieron que internar. Me empezaron a inyectar líquidos intravenosos y ya me dijeron que había tenido una ruptura en mis músculos y debido a esto iba a perder mis riñones”.

¿Qué dicen los expertos?

Para el deportólogo Guillermo Ordoñez, algunos entrenadores en gimnasios no están lo suficientemente capacitados. “En los gimnasios, las personas que dirigen las actividades físicas tienen que estar capacitadas para tener un concepto muy claro sobre cómo se debe iniciar el ejercicio”, aseguró.

Carlos Muñoz tiene 20 años de experiencia como entrenador personal y asegura que lo primero debe ser la responsabilidad. Resalta que a cada persona se le debe asignar el ejercicio de acuerdo a sus capacidades físicas “tanto condicionales como coordinativas” debido a que “no todas las personas tienen las mismas aptitudes físicas.”

Recomiendan valorar los análisis de peso y análisis antropomórficos para trazar un programa de ejercicios que no comprometa la salud de las personas.