Por extraño movimiento en el ojo, a hombre le descubrieron rara enfermedad cardíaca

Un oftalmólogo observó que la dilatación de la pupila estaba sincronizada con los latidos del corazón.

El caso sucedió en México y lo dio a conocer la revista The New England Journal of Medicine.

Un hombre de 73 años, que presentaba dificultades para respirar, acudió a los médicos en busca de respuestas.

Y un oftalmólogo que lo examinó pudo identificar un entraño movimiento en uno de los ojos: resultó estar sincronizado con los latidos del corazón.

Movimientos de una pupila delatan rara enfermedad cardíaca

Esta rara insuficiencia es conocida como signo de Landolfi que consiste en que el corazón bombea sangre de manera insuficiente y provoca un flujo anormal en los vasos en los ojos.

Debido a esto, los músculos del iris, que controlan la pupila, presentan movimientos anormales.

Por fortuna para el paciente, el diagnóstico llegó a tiempo y fue intervenido quirúrgicamente. Le reemplazaron su aorta ascendente y su válvula aórtica.

Después de 10 días, informa la publicación, el hombre no tenía más el signo de Landolfi.