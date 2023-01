Por falta de pago, clínica Jorge Piñeros Corpas amaneció sin médicos ni personal

Desde este sábado en la noche, los pacientes que han llegado a urgencias no pudieron ingresar y debieron trasladarse a otros centros asistenciales.

Noticias caracol confirmó que el retraso en los pagos al personal médico habría generado la situación.

"No nos han pagado las cesantías, nos deben recargos y ya a la fecha el día de mañana se cumpliría un mes que no nos pagan", explicó la enfermera Luz Ayala.

Según la IPS Esimed, la clínica Piñeros Corpas este domingo funciona con normalidad, sin embargo las quejas de los usuarios continúan.

"Ha sido muy preocupante todo porque no se encuentran médicos, no hay enfermeras, no hay auxiliares que los ayuden a trasladarse al baño", señala Julieth Romero, familiar de un paciente.

Los empleados de la clínica anunciaron que realizarán un plantón el próximo martes pidiendo que la entidad se ponga al día con los pagos.