Por no informar a usuarios sobre sus derechos y deberes, sancionan a 12 EPS

La Superintentencia de Salud impuso este lunes una sanción, en primera instancia, a doce Empresas Prestadoras de Salud, con 123 millones de pesos, cada una, por no divulgar los derechos y deberes de sus usuarios, además de las obligaciones de estas empresas, según informó la entidad.

"En los diferentes procesos administrativos adelantados por la Superintendencia, constatamos que las diferentes EPS, a septiembre de 2013, no estaban respetando el contenido mínimo que debe tener la Carta de Derechos y Deberes entregada a sus usuarios, lo que implica que no pueden tener claridad en materia de salud", manifestó Margarita Escobar, Superintendente Delegada de Procesos Administrativos.

La funcionaria dijo además que los usuarios tampoco estaban recibiendo la carta de Desempeño, es decir, las obligaciones de la EPS en la garantía de la prestación del servicio.

Las EPS sancionadas son: Salud Total, Saludvida, SOS, Caprecom, Famisanar, Mutualser, Caja de Compensación Familiar de Nariño, Emsanar, Golden Group, Manexka, Caja de Compensación Familiar de Cundinamarca (Comfacundi) y Asociación Indígena del Cauca (AIC).

Escobar anunció también la apertura de 27 investigaciones a otras EPS por los mismos cargos.





"El objetivo claro de la Superintendencia Nacional de Salud es proteger los derechos de los usuarios y dar cumplimiento a la orden 28 de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional", agregó la funcionaria.

En el mismo proceso la Supersalud inició también investigación sobre 17 EPS que presuntamente han incumplido la obligación de poner a disposición del público la Carta de Derechos y Deberes, y la de Desempeño en sus páginas web.