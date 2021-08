“Por no madrugar a hacer fila”: mujer hospitalizada en UCI se arrepiente de no haberse vacunado

La pandemia del coronavirus COVID-19 sigue dejando impactantes historias de vida. Una de ella es la de Gloria Isabel Díaz, habitante de Bogotá que contrajo la enfermedad y ahora lucha por su vida en una UCI. Narra que siempre tenía una excusa para vacunarse y ahora se arrepiente con las pocas fuerzas que le quedan.

Desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Blas, sitio en el que ya lleva una semana, la paciente habla de cómo pudo haberse contagiado de la mortal enfermedad: “Todo el tiempo estoy en contacto con personas. Yo tengo un local donde vendo ropa para bebé y a veces entra mucha gente, creo que fue ahí donde resulté contagiada”.

Reflexiona sobre su negativa a la hora de aplicarse la vacuna contra la enfermedad y se arrepiente de haberle dado largas al proceso.

“Me hubiera evitado todo lo que estoy enfrentando, tanto físicamente, como mentalmente. Me da impotencia; si me hubiera vacunado, no estaría en esta situación. Siempre tenía excusas, a veces de tiempo, por cuestiones laborales, por no madrugar a hacer la fila”, manifestó.

Mientras está conectada a máquinas que la ayudan a sobrevivir a la letalidad del COVID-19, afirma que llevó el virus a su casa y contagió a su padre. Por suerte, él ya tiene completo el esquema de vacunación.

“Yo creo que llevé el virus a mi casa. Mi papá y mi hija también resultaron positivos. Mi papá solo estuvo dos días en observación y ya está en la casa porque tenía el esquema completo de vacunación”, añadió.

La pandemia en Bogotá

Según profesionales de la salud de la subred centro oriente, en los últimos días ha aumentado el número de pacientes que llegan a la UCI y no tienen completo el esquema de vacunación.

“La vacunación ha tenido un impacto muy grande. En estos momentos contamos con disponibilidad de camas en nuestras unidades, pero esto no significa que debamos bajar la guardia” comentó Eliana Paola Parada, galena del Hospital San Blas.

Se conoció que, en promedio, cinco personas en estado crítico llegan cada semana a las UCI de los centros médicos de la subred centro oriente. Esos pacientes no han accedido a los biológicos contra la enfermedad.

Las autoridades de salud invitan a las personas a que se apliquen la vacuna contra el coronavirus y eviten luchar