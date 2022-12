¿Por qué algunas dietas no funcionan?

Existen muchas razones para que los resultados de las llamadas dietas no siempre sean los esperados. El primer error, según el endocrinólogo Óscar Rosero Olarte, tiene que ver con el mismo término.

"Propongo cambiar la palabra dieta por alimentarme mejor", declaró el especialista.

Los planes de alimentación milagrosos también fracasan por la corta duración que tienen. La razon es muy sencilla: "en mis hábitos de siempre, lo que perdí voy a recuperarlo. Por eso, siempre deben ser cambios a largo plazo", explicó Rosero Olarte.

También contribuye a que las dietas no surtan efecto, el limitarse al consumo de un solo alimento y eliminar otros, sin que medie en ello una asesoría médica y nutricional adecuada. Dentro de estos casos el endocrinólogo citó la llamada "dieta de la papaya" o la historia de "la modelo que comía piña con atún.

Por otro lado, si usted quiere perder peso, tenga presente que el apoyo del entorno es fundamental.

Para mantener los resultados y no recuperar el peso perdido, es clave que la alimentación sana se acompañe de actividad física regular.