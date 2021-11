¿Por qué es importante tener el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19?

El refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 es independiente de las variantes. Poner esa dosis adicional lo que busca en personas mayores y con problemas en las defensas es que esas defensas vuelvan a alcanzar un buen nivel. En los jóvenes, el refuerzo es principalmente para evitar que se infecten y contagien a otros.

Le puede interesar: Desde estas fechas puede ponerse la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Colombia

Hoy ningún refuerzo está diseñado contra alfa o delta y menos contra ómicron, variante de la que aún no se sabe su alcance.

Independiente de la variante del virus que esté predominando, el esquema de vacunación en este momento es el mismo: dos dosis iniciales ya sea de Sinovac, Pfizer, Moderna o Astrazeneca o una de Jansenn.

El refuerzo, en el caso de los mayores y personas con defensas bajas, tiene un objetivo:

Existe un refuerzo para mayores de 65 años y personas inmunosuprimidas en quienes la respuesta inmune no ha sido muy eficiente de acuerdo a los estudios, entonces lo que pretende ese refuerzo en ese grupo de personas mayores e inmunosuprimidas es aumentar la capacidad de responder Carlos Saavedra, infectólogo

En los demás, el principal objetivo del refuerzo es diferente: “el refuerzo en personas jóvenes y sanas busca es evitar que se infecten”. Así mismo, se busca que no se conviertan en fuente de transmisión del virus para otros y así, de cierta forma, proteger a los no vacunados. Esto quiere decir que, por ahora, el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 no es dependiendo de las variantes, pues en general lo que se busca combatir es el virus SARs Cov-2.

Publicidad

Solo el tiempo dirá si se necesitarán vacunas actualizadas, por ejemplo, cada año para población específica, así como pasa con la vacuna de influenza. Por lo pronto, lo que debemos tener claro es que independiente de la variante circulante, conocida o por conocer, a los vacunados les va mejor.

Recuerde:

Menores de 50 años, refuerzo a los 6 meses

Mayores de 50 años, a los 4 meses.

Quienes tienen afección severa de sus defensas por trasplantes, cáncer, enfermedades autoinmunes, refuerzo a los 30 días de haber terminado su esquema inicial

No olvide, además, usar el tapabocas y evitar las aglomeraciones.