¿Por qué es tan importante que a un recién nacido le hagan una prueba de tamizaje?

Con este examen, aprobado por el Congreso y que pasó a sanción presidencial, se busca detectar a tiempo enfermedades.

¿En qué consiste el tamizaje?

“Es muy sencillo, lo que se hace es tomar una muestra de sangre del talón del bebé y ahí se hacen todas las pruebas”, explica Carolina Rivera, médica genetista.

Esta ley, que naufragó en la legislatura pasada, busca prevenir inicialmente ocho enfermedades que la mayoría de padres no pueden costear.

“Hipotiroidismo neonatal, enfermedades de la glándula suprarrenal, enfermedades de la coagulación, cardiopatías”, detalla Fabián Castillo, ponente.

La ley de tamizaje le costará al Estado 480 mil millones de pesos al año y se espera que beneficie a 600 mil niños.

La genetista Rivera pone un ejemplo para entender por qué es tan importante la aprobación de este proyecto: “El hipotiroidismo congénito es cuando la glándula tiroides no funciona y no produce las hormonas. Si no se da el tratamiento en los niños, produce retardo mental. Entonces, la forma más efectiva de prevenir este retardo mental es hacer la prueba del tamizaje neonatal”.

Esta medida tendrá prioridad para las familias de bajos recursos.