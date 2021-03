¿Por qué están incrementado los contagios de COVID-19?

Los reportes de cifras de contagiados con coronavirus COVID-19 han venido incrementado en los últimos días, lo que tiene en alerta a los expertos. Sin embargo, no se trata de un tema diferente a la falta de cuidados.

“El virus no se cansa y mientras haya gente que aún no se ha contagiado, que no se ha vacunado y que se descuide él seguirá propagándose y causando muertes”, reitera la doctora Fernanda Hernández, editora de Salud en Noticias Caracol.

A su vez, el doctor Jaime Castellanos explica que “es claro que el comportamiento de la pandemia en Colombia y en el mundo es como un yoyo: cuando se suben los casos, se incrementan las medidas de restricción y bajan los contagios; cuando se abren las medidas de circulación y económicas, lo casos suben”.

El director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque puntualiza que “el número de casos que está empezando a aumentar no se relaciona con la circulación de nuevas variantes”.

Entonces, la clave está en que la vacunación contra el COVID avance de manera más rápida y masiva, teniendo en cuenta que se requiere el esquema completo. Es decir, las dos dosis necesarias en algunas vacunas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las vacunas por sí solas no son ‘milagrosas’.

Hay una “falsa sensación de seguridad porque ya empezaron las vacunaciones”, pero se debe recordar que para “garantizar una buena cobertura, una muy buena inmunidad colectiva, necesitamos más del 70% de la población vacunada”, comenta la epidemióloga y científica de datos Silvana Zapata.

Por lo anterior, las recomendaciones que siguen vigentes son: mantener el distanciamiento físico, el lado de manos, el uso del tapabocas y, en lo posible, evitar reuniones familiares.