¿Por qué hay personas que se enferman más que otras? Este estudio revela las causas

Hay una noticia de la ciencia que le está dando la vuelta al mundo. Una investigación de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, reveló por qué existen personas que se enferman más que otras. Este estudio da nuevas pistas sobre el sistema inmune.



La doctora Fernanda Hernández, editora de la sección Salud de Noticias Caracol , aseguró que se trata de un avance digno de ser reseñado.

“Gracias a este estudio, ya se puede responder con objetividad a la pregunta que todos nos hemos hecho: ¿cómo están mis defensas? Así como se mide el colesterol o el azúcar, ya tenemos las primeras pruebas métricas para el sistema inmune. Empezamos a entender mejor por qué algunos son más resistentes a infecciones y cáncer”, dijo.

Los científicos de todo el mundo han estudiado casos de ciudadanos que han estado expuestos al VIH, pero no se infectan, o de personas mayores que durante la pandemia del COVID presentaron síntomas leves y pacientes jóvenes que fallecieron.

El estudio de la Universidad de Texas fue liderado por el investigador Sunil Ahuja. Este especialista puso sobre la mesa un innovador concepto, resiliencia inmunológica.

“Quiere decir que, cuando yo tengo un ataque o una agresión en el sistema inmunológico, este es suficientemente bueno para tener la cantidad adecuada de inflamación, controlarla y también conservar la inmunocompetencia”, dijo Ahuja.

Cuando el cuerpo se enfrenta a un virus o una bacteria, responde con más o menos inflamación. Además, debe mantener la función y respuesta normal de las defensas. Ese equilibrio es el que ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, algunos se enferman más que otros.

“Si alguien me diera una cachetada en este momento, yo me voy a inflamar, que es una respuesta muy importante en todos, pero tiene que ser la cantidad adecuada en el lugar adecuado, del tiempo y tipo adecuado. Si esto no está alineado, la gente tiene complicaciones”, agregó el experto.

Este descubrimiento llega luego del análisis de datos por más de 10 años de unas 50.000 personas de seis países diferentes. Allí participaron unos 50 investigadores de todo el mundo, de ellos, tres son colombianos.

Uno de ellos fue el inmunólogo Andrés Gaitán. Él habló de los retos y los logros de la investigación: “Digamos que es una prueba relativamente sencilla. Se hace a través de un procedimiento que se llama citometría de flujo, que se viene usando desde hace muchos años, se miden los tipos de célula y dependiendo del balance se ubica en un grupo de riesgo. Es decir, es una prueba que está al alcance de todos”.

Para más detalles, vea el video que encabeza este artículo.