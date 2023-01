¿Por qué no dio positivo? Graves irregularidades en caso de taxista muerto en Cartagena por COVID-19

Autoridades de salud dicen que en la clínica donde falleció se cometieron errores al tomar pruebas de coronavirus. Anuncian investigación.

Arnold Ricardo, de 58 años de edad, murió el pasado 16 de marzo en un centro médico de Cartagena hasta donde llegó luego de haber sido remitido de urgencia de la EPS a la que estaba afiliado.

Publicidad

El hombre presentaba síntomas de gripa y fiebre. La alerta se encendió cuando reportó que el 4 de marzo había recogido a unos turistas italianos.

Esto recuerda Liliana Ricardo, hermana de la víctima, de lo que dijeron en la clínica: “Le hicieron la primera placa y el médico que lo vio dijo: ‘bueno no me gusta lo que veo porque tienes bastante flema y eso, pero no te preocupes. Vamos a mandarte un tratamiento ahora con amoxixilina para que te recuperes lo más pronto posible y te voy a incapacitar durante tres días, pero yo no creo que tú tengas coronavirus ni nada de eso, no le pares bola’”.

Liliana, cuidadora del hombre, asegura que desde el primer momento que su hermano llegó al centro de salud hubo fallas en la atención.

“Obviamente hubo negligencia porque el médico desde el primer momento que lo atendió no debió manejar su cuadro clínico de la manera que lo hizo, primero por el trabajo que él desempeñaba, que es un trabajo en donde corres riesgo, pero también corres el riesgo de contaminar a las personas”, recalca.

Publicidad

Liliana, quien dio positivo para COVID-19 y permanece aislada recuperándose, les hace un llamado a los colombianos: “obediencia total al cien por ciento, que no piensen que les están extremando las medidas.Como ya han dicho los gobernantes: esto no son vacaciones, es verdad. No es si quieren, es obligatorio, es por su bien”.

En Cartagena ya son quince los casos por coronavirus confirmados.

Publicidad

Tres médicos que atendieron al taxista se encuentran aislados a la espera que le practiquen las pruebas.

Irregularidades del caso

La noticia de la muerte del taxista de 58 años se dio a conocer el 17 de marzo. Antes se le había practicado una prueba de fluido respiratorio en la clínica en la que recibía atención para saber si tenía coronvirus. Tras su muerte, se supo que esa prueba dio resultado negativo, según dio a conocer el secretario de Salud de Cartagena, Álvaro Fortich.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud (INS) dejó el caso abierto para buscar un posible nexo epidemiológico.

“Ese mismo día, el día de 17 que salió el resultado de la prueba, también obtuvimos un resultado positivo para su hermana. Dado que la hermana era la cuidadora del fallecido, era factible que el paciente fuera la causa de contagio de la hermana”, explicó la directora de esa entidad, Martha Ospina.

Publicidad

Así las cosas, el INS amplió la investigación para saber si la hermana tuvo otras fuentes de contagio, pero no encontraron ninguna. Lo que sí se logró evidenciar fueron otros dos contagiados: una pasajera del taxista y el médico que atendió al hombre cuando fue hospitalizado el 13 de marzo.

“Estas tres personas constituyen un vínculo epidemiológico fuerte y hace que la causa de muerte sea coronavirus por nexo epidemiológico”, concluyó Ospina.

Publicidad

Pero, ¿por qué la prueba para coronavirus que se le practicó al taxista entonces dio negativa? Según el INS, la primera muestra tomada por la clínica fue de mala calidad y la segunda que le realizaron el día de su fallecimiento fue una prueba de garganta, que no es suficiente para hacer estudios en una paciente que ya murió.

“Este paciente no tuvo muestras de patología, que es lo que se esperaría en una persona fallecida. Las muestras de patología, las muestras de tejido son las necesarias para tratar una persona fallecida”, reflexionó Ospina.

Noticias Caracol intentó comunicarse con la clínica en Cartagena que practicó las pruebas, pero no habíamos obtenido respuesta.