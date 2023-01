Por salud, esta es la medida ideal de cintura para mujeres y hombres

No es cuestión de vanidad: la acumulación de grasa en esa zona del cuerpo es más dañina que la de cadera y piernas.

Hasta ahora se sabe que la grasa que se acumula en la zona central, llamada popularmente ‘barriga’, aumenta hasta tres veces el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares debido a que no es una grasa superficial, sino que se encuentra profunda.

Esta grasa rodea diversos órganos internos como el hígado o el páncreas, por lo que se le denomina grasa visceral. Además, produce sustancias perjudiciales que se absorben en la circulación.

Sin importar su peso, si usted es hombre y la cintura mide más de 94 centímetros o es mujer y mide más de 90, aumenta el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, cáncer de colon, apnea del sueño, muerte prematura por cualquier causa, presión arterial alta, colesterol anormal y problemas respiratorios.

Esta grasa es de fácil eliminación al principio, pero si se deposita durante mucho tiempo en la zona abdominal cuesta más sacarla.

En cambio, la grasa de la cadera y de las piernas es subcutánea, es decir, está por debajo de la piel y podría tener una función protectora.

En todo caso, la idea es no acumularla. Tenga en cuenta que no hay productos específicos que acaben con esa grasa del abdomen, mejor revise su estilo de vida, ajuste la alimentación y manténgase activo.

Según la OMS, mueren más personas por temas relacionados a enfermedades cardiacas y circulatorias que por otros factores.