Por segunda vez operarán a hombre obeso para salvarle la vida

Hasta el municipio de Andes, Antioquia, llegó un equipo de rescate para salvarle la vida a un hombre que sufre de obesidad mórbida.

Salvador Palacio, médico de la fundación Gorditos de Corazón, explicó que "hace un año él estaba en un peso aproximado de 150 kilos. En estos momentos presumimos que está en 180 kilos. Tiene problemas de respiración y cansancio en la columna".

Marinardo padece de parálisis en las extremidades de su cuerpo. Fue tratado hace un año por la fundación, pero hoy su situación es más grave.

"Siento aburrimiento porque no me puedo levantar de la cama. Me da depresión esperar que alguien venga a bañarme. Es horrible estar en una cama esperando, mi sueño es poder salir adelante y tener la dicha de estudiar", relató el paciente.

Según cifras de la fundación, la obesidad afecta al 42% de los hombres, al 55,2% de las mujeres y al 26% de los niños del país.