Por un indisciplinado nos puede ir mal a todos: vea por qué ahora es obligatorio usar el tapabocas

Experto reitera la importancia de la mascarilla y medidas de higiene para evitar contagios, sobre todo ahora que aumentó la circulación de personas en la calle.

Ante el regreso al trabajo de miles de ciudadanos, se debe tener claro que estar de nuevo en la calle, en contacto con otras personas, aumenta el riesgo de infectarse con COVID-19 y por eso también aumenta la responsabilidad con las medidas de protección.

De no ser así, en cuestión de días podría cambiar completamente el escenario en el país y pasar de tener disponibilidad de camas en los hospitales al colapso: habría fallecidos, no por condiciones médicas, sino porque no alcanzan los ventiladores para todos los enfermos.

El doctor Edwin Silva, de la Asociación Colombiana de Infectología, reitera la importancia de mantener el distanciamiento físico todo el tiempo:

“Debemos recordar que en esta pandemia no disponemos aún de intervenciones farmacológicas, no disponemos de una vacuna efectiva, lo que puede tardar todavía 18 meses, ni disponemos de antivirales efectivos. De lo que disponemos son de intervenciones no farmacológicas y las más efectivas son dos: la higiene de manos y el distanciamiento físico”.

El experto llama a no subestimar el poder que tienen estas dos medidas, “por el momento, insistimos, es lo único que tenemos para poder frenar la expansión del COVID-19”.

También hay que ser muy conscientes sobre las manos como vehículo que lleva el virus a la cara. Silva hace énfasis en que el virus llega directamente porque no hay protección o porque las personas lo llevan con sus manos contaminadas a la cara.

En ese sentido, por eso es tan importante usar el tapabocas y hacerlo de manera correcta para que no aumente el riesgo.

“Los datos que nos llegaron desde finales de febrero y principios de marzo nos mostraron una alta tasa de infección en personas asintomáticas. Entonces, la única manera efectiva que nosotros tenemos de cuidarnos colectivamente es acudir al uso del tapabocas en todo lugar”, agrega el infectólogo.

“No disponemos de cosas más efectivas que estas, entonces debemos tomar esto con todo rigor. Si en el ejercicio que estamos haciendo para permitir el surgimiento de ciertos escenarios de la actividad económica nos llega a ir mal por unos indisciplinados, los que vamos a terminar afectados somos todos, porque medidas de confinamiento adicionales van a tener que escalarse si el ejercicio no es exitoso”, puntualiza.

Recuerde cómo se debe usar el tapabocas: encima de la nariz, debajo del mentón y una vez puesto, no se toca porque está contaminado.

Solo se puede manipular por los elásticos y si se lo quita, por ejemplo, para comer, guárdelo en una bolsa, no lo deje encima de la mesa.

