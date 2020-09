Posibilidad de nuevos brotes de COVID-19 en Colombia pone en alerta a los expertos

Una nueva alerta lanzaron epidemiólogos e infectólogos en Colombia por la posibilidad de nuevos brotes de COVID-19.

Países como España o Reino Unido ya lo están viviendo, por eso brindaron consejos para evitar un nuevo pico de contagios.

Lo primero, advierten, es que se debe tener en cuenta que todavía hay muchos susceptibles a ser infectados con el virus.

“En realidad no son rebrotes, son nuevos brotes porque se infectan personas que antes no se habían infectado”, explicó el salubrista Luis Jorge Hernández.

Para que esto no suceda, la solución está, como desde el principio de la pandemia, en manos de las personas.

“Es importante las cuatro medidas higiénico respiratorias: uso de tapabocas, distancia física, al extender nuestros brazos no debe haber ninguna persona cerca, limpieza de superficies, y lavado de manos”, añadió.

Dicen, además, que el Gobierno también debe educar y facilitar las condiciones para el autocuidado de la población, y que es fundamental el rastreo de casos y contactos.

“Una vez una persona es contagiada, buscar activamente con qué personas estuvo en esos días, así se va disminuyendo el tamaño de la epidemia. Tanto el mismo Gobierno, como las empresas, deben trabajar fuertemente en el autocuidado”, dijo el infectólogo y epidemiólogo Carlos Álvarez.

Todo esto garantizará que no vivamos los momentos de ascenso en la curva que viven en este momento España o el Reino Unido.

“Sí, eso es lo que está pasando en España y en el Reino Unido, pero otro caso es Italia, allí no han tenido esa situación de rebrote, entonces eso digamos que no depende del comportamiento viral, no lo define el virus, es el comportamiento humano el que define si hay o no un nuevo brote”, aseguró Carlos Eduardo Pérez, otro experto infectólogo.

Frente al anuncio de la Organización Mundial de la Salud de que la distribución masiva de la vacuna se dará hasta 2022, Pérez dijo: “La masificación de la vacuna se puede durar hasta un año, pero la vacuna va a estar disponible en pocos meses y ya depende de cada país la gestión para que haya masificación en sus poblaciones”.

Evitar nuevos brotes o que sean menos severos depende de todos: individuos, empresas, gobiernos locales y nacional tienen responsabilidad.