Preocupa la salud mental en Colombia: aumentan los diagnósticos y suicidios, pero no los psiquiatras

Este 10 de octubre se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. A propósito de esta fecha, la Procuraduría general de la Nación presentó un preocupante panorama en torno a diversas enfermedades mentales y los suicidios en Colombia.



El Ministerio Público, entre otras cosas, resaltó que se están presentando barreras para que las personas puedan acceder al tratamiento que requieren, ya sea con psicólogo o psiquiatra.

El testimonio de una mujer podría ser la radiografía de lo difícil que es acudir al servicio de salud para consultar por una enfermedad mental: “Empezó la primera parte de la tortura con la EPS. Uno iba a pedir la cita a los especialistas para saber qué le estaba sucediendo a mi hija y había que pasar por médico general”.

Las enfermedades mentales están aumentando en Colombia, según la Procuraduría. “Entre enero y julio de 2023 se incrementó en 15,63% la tasa de suicidios en Colombia con respecto al mismo periodo de 2022, pero el suicidio es apenas la cara más visible del deterioro de la salud mental”, sostuvo Silvano Gómez, viceprocurador general.



De acuerdo con Gómez, los diagnósticos por parte del Ministerio de Salud también son preocupantes: “Con corte a diciembre de 2022, 1.517.933 personas presentaron trastornos y enfermedades mentales. Desde enero hasta mayo de 2023, 619.488 personas han recibido diagnósticos relacionados con trastornos mentales”.

En los contextos de trabajo están prendidas las alarmas. La Procuraduría le pidió a ocho ARL del país que pongan en marcha actividades preventivas para evitar el acoso laboral.

El tema también llamó la atención de la vicepresidencia de salud de la Andi. La entidad pidió atención real para los pacientes y así evitar que los problemas mencionados crezcan: “El autoestigma es el mío cuando me dicen ‘por qué no consulta a un psicólogo’ y respondo que no estoy loco. La palabra loco debería dejarse solo para los poetas. Locos estamos todos”.

Según la Procuraduría, los pacientes con pacientes mentales aumentan, mientras que el número de especialistas no hace lo mismo. Se estima que hay 2,5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS.