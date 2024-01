Preocupación en Colombia por escasez de medicamentos para niños con VIH

En Colombia se está presentando una preocupante situación con los medicamentos para el tratamiento del VIH en niños. Lo que ocurre es que no existen presentaciones en jarabe para los menores de 5 años que padecen de este virus.



Los infectólogos aseguran que están formulando pastillas de adultos para que las familias las maceren y luego suministren a los menores, todo con el afán de no interrumpir los tratamientos contra el VIH. No obstante, las dosis no son exactas y los fármacos pueden perder algunos componentes.

Lamivudina, zidovudina, nevirapina son tres de los cuatro medicamentos que se usan en el esquema de tratamiento de menores de 5 años que padecen VIH. Según pediatras, desde hace un mes no hay presentaciones para esa población.

"Empezaron a aparecer cartas de desabastecimiento. Los proveedores de medicamentos en Colombia mandan una carta en la que dicen que no habrá el medicamento durante el siguiente mes o dos meses. Particularmente, con uno de estos medicamentos, que es la nevirapina en presentación pediátrica, hay una carta que dice que el proveedor no lo va a volver a traer", aseguró Juan Pablo Londoño, infectólogo pediatra.

En Colombia se registran unos 700 casos de menores de 14 años con VIH. De estos, 100 son menores de 5 años, niños que tienen muy pocas opciones de tratamiento.

“El tratamiento del VIH pediátrico requiere medicamentos adaptados para los niños. Los mismos medicamentos que reciben los adultos no los pueden recibir los niños, porque muchos vienen en pastillas y se imaginarán que los niños no tragan pastillas, las dosis son menores y requieren medicina adaptada para su prescripción”, agregó Londoño.

Una situación que preocupa y enciende varias alertas, pues al no recibir un tratamiento adecuado, los niños se exponen a varios riesgos.

“Primero, puede hacer que la enfermedad de ese niño progrese. Las intermitencias en la terapia conducen a resistencia a los medicamentos, es decir, dejan de funcionar cuando yo empiezo a poner y a quitar. A veces usan medicamentos de adultos macerados y diluidos, esto puede tener problemas de sobredosificación. Muchos de estos medicamentos no tienen la indicación de que se pueda hacer esto”, concluyó el especialista.

Estos medicamentos también se usan en prevención en escenarios como violencia sexual o para niños no infectados, pero cuyas madres están contagiadas. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría se hizo un llamado para que se aseguren los tratamientos de los menores en presentaciones pediátricas.