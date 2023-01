Preocupación en las IPS por posibles exigencias estructurales a centros médicos

“Harían inviable el funcionamiento”, aseguró un representante de la Clínica Monserrat sobre la actualización a una resolución que prepara Minsalud.

Y es que el Ministerio de Salud trabaja en un proyecto de resolución que busca actualizar la norma 4445 de 1996, la cual reglamenta las condiciones en infraestructura que deben cumplir todas las Instituciones prestadoras de salud del país.

Esta noticia inquieta a directivos de IPS.

“Nos preocuparía mucho porque son como una serie de normas, requisitos y medidas, en cuanto a infraestructura, que lo que harían es hacer inviable el funcionamiento de muchos de nosotros”, afirmó Saúl Martínez, subdirector asistencial de la Clínica Monserrat.

Katherine Parra, subdirectora médica de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, señaló: “Esta institución es patrimonio nacional, entonces yo no tendría la forma de ampliar, subir, bajar estructuras. Nos veríamos avocados al cierre si la medida se implementa tal y como está”.

Para el Ministerio de Salud, sin embargo, no existe riesgo para las IPS. Asegura que, por el contrario, la norma busca favorecer a los pacientes.

"No debe haber preocupación, en primer lugar, porque no va a aplicar a instituciones que ya tienen infraestructura física construida, es decir, no vamos a pedir cambios sobre cosas que ya están", dijo Iván González, viceministro de Salud.

Se espera que, antes de terminar el año, sea publicado el borrador de la resolución para la habilitación de instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia.