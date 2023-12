Preocupación por escasez de vacunas para niños en Colombia

Las infecciones respiratorias están a la orden del día. Son varios los virus respiratorios circulantes y hay una situación adicional que preocupa especialmente a los pediatras.

“Estamos más o menos a 18 días de que las vacunas que tenemos se nos venzan. Así que, si no han vacunado a los niños, es momento de vacunarlos. Recuerden que está incluido en el esquema desde los 6 meses. Tenemos dos dosis a los 6 meses y a los 7 meses. La vacuna está incluida hasta los dos años de vida, se pone una vez al año”, señaló Juan Pablo Londoño Ruiz, infectólogo pediatra de la Sociedad Colombiana de Pediatría.



Tenga en cuenta que los virus y bacterias no salen a vacaciones, de ahí que las infecciones respiratorias se sigan presentando.

“Aunque no nos encontremos en un pico respiratorio como el del principio del año, recuerde que un solo caso, si es el caso severo, cuenta”, agregó el especialista.

Por eso, además de los esquemas de vacunación al día, hay que mantener las medidas de autocuidado. De otro lado, en cuanto al COVID, el llamado es al Gobierno.

“La vacuna Bivalente llega a Colombia e inicialmente el Ministerio de Salud solamente la autoriza para uso adulto y eso también es un mensaje para las autoridades de que se pueda priorizar esta vacuna para los niños de alto riesgo”, destacó Juan Pablo Londoño Ruiz.

En una carta abierta, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación de Infectología y la Federación de Obstetricia y Ginecología manifestaron su preocupación ante la no disponibilidad de vacunas contra el COVID para niños, adolescentes y gestantes. Y es que, aunque no sea el virus dominante en este momento, no se debe olvidar que sí puede ser grave en estas poblaciones.

“Yo he visto niños morir de COVID, nunca de vacuna. Las vacunas son una estrategia efectiva y segura para prevenir el virus, que no se ha ido. Hay que seguir vacunando y seguir teniendo las medidas que ya conocemos para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás”, concluyó el infectólogo.

Nadie quiere pasar estas festividades en un hospital, así que recuerde que no se deben hacer pausas en la prevención de estas y otras enfermedades.