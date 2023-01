¿Preocupado por el colesterol? Pequeños cambios en la alimentación pueden hacer la diferencia

Es importante consumir diariamente más grasas saludables, como la del aguacate y las semillas, que saturadas, como la de los fritos o la mantequilla.

En el cuerpo las grasas saludables son vitales. Construyen las paredes de las células, transportan nutrientes a todo el organismo, ayudan a producir hormonas y, además, son responsables de la sensación de saciedad y de los niveles adecuados de colesterol en la sangre.

"Para optimizar la salud, se deben evitar las grasas sólidas a temperatura ambiente que son las denominadas grasas saturadas como la margarina, la mantequilla, el queso graso, la parte blanca de la carne, los alimentos pre cocidos, los productos de paquete, los productos de panadería y los alimentos fritos. También es importante evitar reutilizar los aceites porque esto aumenta el colesterol que denominamos malo, el LDL, que es nocivo para la salud y puede producir alteraciones en el sistema circulatorio", explica Claudia Delgado, médica familiar y especialista en medicina antienvejecimiento.

Existen diversos alimentos que aportan grasas saludables.

"Las grasas recomendadas para incorporar en la alimentación son, por ejemplo, el aguacate, el salmón y las sardinas que sean frescos y no enlatados, los frutos secos como las nueces, las almendras, las semillas de girasol, calabaza, linaza, ajonjolí o chía. Las porciones son muy importantes, de forma que no se supere un medio aguacate al día, tampoco más de un puñado de frutos secos al día y por supuesto importantísimo que no contengan sal", dice la experta.

Y también se sugiere consumir con moderación, y a temperatura ambiente, aceite de oliva extra virgen prensado en frío.

De igual forma se aconsejan los alimentos ricos en vitaminas A, C, E y en selenio así como aquellas fuentes de fibra presente en cereales integrales, granos, frutas y hortalizas. También se sugiere aumentar el consumo de alcachofa, ajo y cúrcuma.

"Es importante aclarar que el factor hereditario está presente en un alto porcentaje de personas aumentando su nivel de colesterol; por lo tanto estos pacientes deben ser mucho más estrictos en su alimentación adicionalmente y, esto es para todos, es indispensable el ejercicio tres veces por semana con el objeto de aumentar el HDL que denominamos el colesterol bueno, el de alta densidad que nos evita el riesgo cardiovascular", agrega la doctora Delgado.

Y además de estas recomendaciones también es importante el manejo adecuado de las emociones siempre manteniendo una actitud positiva.