Presidente de Medimás niega que Carlos Palacino tenga injerencia en esa EPS

Arenas asumió la presidencia de Medimás el primero de octubre y ahora decidió responder a los cuestionamientos.

Pacientes se quejan porque no hay medicamentos y no les dan citas con especialistas. Incluso Procuraduría habla de personas que han regresado a ver médicos generales cuando ya estaban con especialistas, ¿por qué pasa esto?

Néstor Arenas: Primerio teníamos asuntos internos por resolver de asignación de citas porque en el arranque de la operación se satura el call center, lo que hicimos fue una ampliación de canales; pasamos de 250 canales a tener 540.

En tema de suministro de medicamentos también asuntos por resolver, la compañía inicia su operación con un proveedor de medicamentos y hoy contamos con cinco operadores de medicamentos. Entonces digamos que la ampliación de estas capacidades de Medimás hace que hoy en día estemos cerrando un volumen importante de quejas. 70 mil tutelas de las cuales tenemos 40 mil resueltas, que son derivadas de oportunidad en atención, suministro de medicamentos y en quejas que aún no se habían convertido en tutelas. 24 mil quejas de las cuales tenemos resueltas 18 mil.

Entre las muchas investigaciones que hace la Procuraduría en torno a Medimás dicen que le están pagando a proveedores que están directamente vinculados con ustedes, pero no así a proveedores independientes.

Un dato super interesante que hay que mencionar: nosotros como operador de aseguramiento en salud, que arrancamos el primero de agosto, le hemos inyectado a la red prestadora de servicios 600 mil millones de pesos en apenas 80 días de operación. Esto hace que la red tenga unos flujos importantes.

En el marco del aseguramiento, normativamente también estamos vigilados en el sentido que el 30% de la contratación no se puede hacer directamente con la red propia. En ese sentido estamos plenamente vigilados por la Superintendencia de Salud y estamos dando cabal cumplimiento.

Pero al superintendente lo acaban de suspender

De hecho, ya se posiciona un nuevo superintendente. Pero lo que queremos decir claramente es: nosotros como entidad vigilada por la Supersalud damos cabal cumplimiento a toda la normatividad vigente.

¿Qué hay de cierto en que Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, tiene presencia en Medimás?

Eso es una aseveración compleja. El señor Palacino no tiene ninguna injerencia en el tema de la compañía y eso es un tema que le corresponderá en otros escenarios aclararlo a quienes están haciendo ese tipo de aseveraciones.

