Presidente de Medimás se compromete a que servicio mejorará antes de Navidad

Hernán Briceño asegura que han hecho esfuerzos, pero que los problemas vienen de atrás. Usuarios advierten graves deficiencias.

Era Saludcoop, después Cafesalud y ahora Medimás. Se trata de la EPS más grande del país, con cinco millones de usuarios.

Aunque parecía que la solución llegaba con los nuevos dueños, se siguen reportando más de 10 mil quejas que van desde dilación en autorizaciones hasta problemas para pedir citas médicas.

“Hemos hecho todos los esfuerzos en estos 34 días, pero no se alcanza a ver porque era mucho lo que venía”, responde ante las críticas Briceño.

Advierte, además, que la solución no es la “tutelitis” y que están trabajando en lo que veía represado de Cafesalud.

Algunas de las denuncias más graves llegan desde Bucaramanga, donde decenas de madres afirman que sus hijos con cáncer no están recibiendo la atención oportuna.

“Pido una salud digna para mis hijos”, dice una ellas, quien sostiene se le han negado las quimioterapias.

El presidente de Medimás promete que en Navidad se verá una mejora.

Entretanto, pacientes no solo deben hacerles frente a sus enfermedades, también a la indolencia de una atención en salud que no da abasto.

Vea, además:

Procuraduría pidió a Supersalud intervenir inmediatamente a EPS...