Presidente electo de la IHF destaca que "Colombia ya tiene una cobertura altísima" en salud

La doctora Fernanda Hernández entrevistó al presidente electo de la Federación Internacional de Hospitales (IHF, por sus siglas en inglés), el doctor Henry Gallardo , quien aseguró que este logro no solo lo celebra él, también Colombia.



“Es una alegría de verdad para el país, para el sector salud, un sector que trabaja muy duro todos los días, que ha logrado grandes avances y que, claro, tiene una cantidad de retos, pero que internacionalmente es respetado y reconocido”, comentó Gallardo.

Doctora Fernanda Hernández: Estamos hablando de una red de más de 25.000 hospitales, de más de 60 países en todo el mundo. ¿Cómo está Colombia con sus clínicas y hospitales no solamente a nivel regional, sino a nivel global?

Henry Gallardo: “Es es muy impresionante lo que ha logrado Colombia en el mundo hospitalario. Acá hay hospitales de calibre mundial con una característica: nosotros no tenemos los recursos de esos países grandotes, pero curiosamente en términos de calidad, de desenlaces clínicos y, lo más importante, en nuestra gente, su capacidad de servir, su vocación, su humanismo, realmente somos muy potentes”.

Doctora Fernanda Hernández: ¿Hay alguna institución en particular que usted diga “aquí tenemos que apuntar”?

Henry Gallardo: “Yo creo que hay cosas muy buenas en en muchas entidades. Entonces, cuando uno habla de la gestión de riesgos, la situación en momentos de desastres, los japoneses son ¡wow!. Lo que hacen los Apollo Hospitals, en la India, han armado unas redes de hospitales gigantescas, más de 200 hospitales con una capacidad de atender necesidades poblacionales muy potente. Los hospitales americanos tienen una mezcla muy linda de tecnología-infraestructura, luego aparecen los europeos donde hay estos centros que se vuelven referencia nacional y son como la punta de una pirámide donde está todo”.

Doctora Fernanda Hernández: Usted acaba de ser elegido, ¿pero cuáles cree que van a ser esas principales tareas a nivel global desde este cargo?

Henry Gallardo: “Hay varias, la lista todavía está larga, no la he priorizado con juicio, pero hay una tarea de especial preocupación en el mundo. Faltan 25 millones de profesionales en diferentes áreas para cubrir las necesidades de la población, para cubrir los hospitales, las acciones de prevención, de salud pública y de recuperación de la salud. Un reto similar y paralelo es que muchos países siguen teniendo dificultades en la universalidad de la cobertura en los servicios de salud. Colombia ya tiene una cobertura altísima, la gente no se la cree, es del 99%. Muchos países no tienen ese nivel de cobertura”.

