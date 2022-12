Primera muerte en Colombia por el virus chikunguña

"Fue un caso muy puntual de una niña que falleció", dijo la secretaria de Salud de Sucre, Nayibe Padilla, quien agregó que la paciente estaba con su familia en el municipio de Magangué en el vecino departamento de Bolívar, pero que fue trasladada a Sincelejo en donde ocurrió el deceso.

Padilla agregó que la bebé no fue infectada con el virus del chikunguña en Sucre, "pero lastimosamente cuando llegó, llegó muy avanzada (la enfermedad) y no se pudieron hacer los controles necesarios para evitar la situación".

Medios locales aseguran que el fallecimiento de la niña se produjo el pasado 12 de septiembre pero no se había informado del caso porque no se tenía certeza de que ese virus fuera la causa de la muerte de la menor, sobre la cual no se ha pronunciado aún el Ministerio de Salud.

Según autoridades de salud, en Colombia se han detectado 1.673 casos de afectados por el chikunguña, buena parte de ellos en el departamento de Bolívar, donde el pasado 11 de septiembre se confirmaron los primeros cuatro casos autóctonos de la enfermedad.

A mediados de julio una mujer de 71 años procedente de República Dominicana fue el primer caso que las autoridades colombianas reportaron de esta enfermedad en el país.

El virus del chikunguña se transmite por la picadura del mosquito Aedes Aegypti y causa síntomas parecidos al dengue, con fuertes dolores en las articulaciones y fiebre, y según los médicos no suele ser mortal.

