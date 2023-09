Primeros auxilios: ¿qué tan entrenado se siente para prestarlos?

Los primeros auxilios son esa ayuda inmediata y necesaria cuando alguien sufre un accidente o se enferma. Así se pueden evitar múltiples complicaciones y, lo más importante, salvar vidas mientras se recibe atención especializada.



Es por ello por lo que se conmemora el Día de los primeros auxilios, una fecha que busca, entre otras, reconocer a esos héroes que en una situación inesperada saben dar la ayuda adecuada y, muchas veces sin ser profesionales de la salud, salvan vidas.

“En la vida cotidiana todos estamos expuestos y las estadísticas muestran que las situaciones que más se presentan son los golpes o los traumas, las heridas, las intoxicaciones, las caídas y las quemaduras, ese es el grupo de cosas que más frecuentemente sucede”, dice Óscar Sierra, coordinador de atención primaria de la Cruz Roja Colombiana.

En estos casos incluso hay que tener claro que, si no sabe qué hacer, es mejor pedir ayuda y no cometer un error que empeore la situación.

Entre las recomendaciones de expertos están: “Mantener la calma para poder analizar bien la situación y actuar de manera segura y no cometer imprudencias. Evaluar la seguridad, no solo de una persona accidentada, sino de quien presta el primer auxilio, para que no nos convirtamos en dos víctimas en caso de un accidente. Y la tercera es recordar que los primeros auxilios son temporales y debe acudirse a la ayuda profesional”.



Por eso, es esencial tener a mano en casa, en el trabajo, en el carro, un botiquín donde no deben faltar medidas de protección para prestar ayuda, es decir, guantes, tapabocas y gafas.

“Para el caso de las heridas necesitamos gasas, que pueden estar precortadas o no, idealmente estériles, pero si están limpias está bien y un producto para hacer la limpieza, un jabón antiséptico o cualquier otro producto, como un jabón líquido. Y necesitamos un adhesivo como el micropore o esparadrapo; también vendajes, vendajes elásticos”, agrega Óscar Sierra.

Fuera del agua y el jabón realmente no se necesitan ni siquiera medicamentos, por eso, hay que olvidarse de los remedios caseros. No al café, la miel, las telarañas, el huevo, etc. “Lo más importante en caso de las heridas y es lavarlas y limpiarla bien”.

Todas las personas pueden entrenarse, no hay excusa, hay cursos que duran desde 4 horas hasta varios días, dependiendo de las situaciones para las que se quiera preparar.