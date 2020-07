Prohíben venta de licor y decretan toque de queda para evitar fiestas clandestinas en Quibdó

La medida de pico y cédula en Quibdó también fue modificada; la restricción pasó de cuatro a dos dígitos, de la siguiente manera:

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

“Según el comportamiento que tenga la gente la próxima semana iremos a tomar medidas extremas con el comercio”, advirtió Martín Sánchez Valencia, alcalde de Quibdó.

Además, se prohíbe la venta y consumo de licores todos los días hasta nueva orden.

“No se trata de tener solas las calles, se trata de tener buen comportamiento en los barrios, se trata de no estar esperando los fines de semana para armar estas clases de rumbas que se están formando”, precisó el gobernador encargado de Chocó, Jefferson Mena.

Nueve controles de Ejército y Policía custodiarán la ciudad y se redoblarán los operativos para que los establecimientos comerciales hagan respetar las normas de sus compradores.

“Deben tener una persona controlando las filas en sus negocios para que esas personas manejen el distanciamiento social”, indicó el alcalde Sánchez.

El toque de queda de lunes a viernes, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, y el confinamiento total los fines de semana se mantienen.

“Vamos a hacer más cercos epidemiológicos porque las EPS ya tienen contrato con cuatro laboratorios en Medellín donde vamos a reducir los tiempos de espera”, señaló Martín Sánchez.

La comunidad, por su parte, se encomienda a San Francisco de Asís para que proteja a su pueblo.

“Para que quite, se lleve este virus que hoy está azotando a todo el mundo, en el barrio ya han muerto varios franciscanos”, comentó Argenis Lozano, habitante de Quibdó.

En Quibdó se reportan 1.539 casos de coronavirus, 811 de ellos en personas entre los 21 y 40 años de edad.

Mal estado de puestos de salud

El líder social Nando Cuesta denunca cómo en medio de la humedad y el óxido son atendidos los pacientes en el único puesto de salud en el corregimiento de Boraudo, en Chocó.

“Las camillas ya están obsoletas, en pésimas condiciones, oxidadas, aquí es donde se llevan los pacientes en observación”, advierte

En el lugar tampoco hay medicamentos ni insumos para el personal de la salud.

“No hay nada con qué trabajar aquí”, añade Nando Cuesta.

En su reciente visita a los corregimientos de Boraudo y La Vuelta, el personero de Lloró evidenció que la atención en salud para los usuarios es deplorable.

“Las enfermeras no cuentan con los elementos de bioseguridad, no hay donde lavarse las manos, no hay agua potable, no hay baterías sanitarias; estos puestos de salud están totalmente abandonados”, relata Freddy Abadía, personero de Lloró.

En Lloró, donde hay ocho casos confirmados de coronavirus, también los afecta el dengue y la malaria.

“En lo que va corrido del año llevamos 178 casos de malaria y por primera vez casos de dengue y ya hay una persona fallecida de dengue”, denuncia el personero.

El alcalde del municipio dice que han sido muchos los llamados a la Secretaría de Salud del Chocó, pero a la fecha no hay respuestas.

“He estado tratando de hacer una mesa de trabajo con el tema de salud en el municipio de Lloró, con la gobernación y no ha sido posible”, lamentó Moisés Córdoba.

En Villa Claret, el puesto de salud literalmente está sumido en el olvido y en la humedad, afectando la atención de unas 3.500 personas.