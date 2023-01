Propuesta de Alcaldía de Bogotá tiene ‘enfermos’ a estudiantes de Medicina

A costosas matrículas se suma ahora una idea de incrementar el porcentaje que cobran a universidades por las prácticas en la red pública hospitalaria.

Desde antes de graduarse, los médicos se ven afectados por la falta de condiciones, lo que agrava la crisis en la salud que vive Colombia.

"No hay ni un solo médico que no se queje de que el pago no le ha llegado a tiempo o que el sitio donde está le pone condiciones inhumanas para atender”, denuncia Juliana Moreno Ladino, presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes.

Asimismo, muchos se preguntan qué pasó con la ley de residentes, que se firmó en 2018 y establecía una remuneración para ellos, pero no ha comenzado a implementarse.

Y en Bogotá, una propuesta de la Secretaría de Salud complica aún más la situación.

Lo que se busca es incrementar cobro que hacen a universidades -no solo por los residentes, sino quienes hacen su pregrado en medicina- por hacer sus prácticas en la red pública hospitalaria: pasando del 30% sobre el valor de la matricula al 50% (pregrado) y 60% (postgrado) respectivamente.

Esto generó una discusión entre facultades de Medicina y la Secretaria de Salud.



Esta última se pronunció en un comunicado: "No es cierto que el Distrito contemple terminar los convenios de docencia servicio, y mucho menos los de médicos residentes ni que se les vaya a cobrar por sus prácticas, hecho que no está permitido por la ley".

Según la alcaldía, la red pública hospitalaria tiene 253 convenios con los cuales acogen el 70% de los estudiantes en formación.

Para los médicos, estos cambios propuestos podrían afectar aún más la calidad del servicio.

A pesar de que la secretaría niega que los convenios se terminen, notificó a la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Udca, sobre el cierre del convenio con la red pública a partir del 30 de noviembre por efecto de costos.