Proyectan 576.580 nuevos casos de cáncer en Brasil para 2014

La previsión para el próximo año fue realizada por el estatal Instituto Nacional del Cáncer (INCA), que a cada dos años divulga una proyección con base en los registros de casos de la enfermedad y de mortalidad en el país.

El Ministerio aún no tiene los datos necesarios para confirmar si el pronóstico para 2012 que el INCA divulgó en 2011 se cumplió.

Según el estudio oficial, la mayoría de los nuevos casos (182.000 o el 31,5 % del total) será de cáncer de piel, sin incluir el de melanoma, que es el más común entre hombres y mujeres en Brasil y que no es tan agresivo.

Entre las mujeres, el segundo cáncer más frecuente será el de mama, con un 20,8 % de los casos y del que se prevé para el próximo año 57.000 nuevos registros.

A los casos de cáncer de mama le siguen en las mujeres los de colon y recto, con el 6,4 %, y los de cuello uterino, con el 5,7 %. Hasta el año pasado, el número de casos de cáncer de cuello uterino superaba el de colon y recto.

"Ante esos resultados decidimos crear un comité de especialistas para ver si no le llegó la hora a Brasil de adoptar medidas de rastreo más precoz de cáncer en el intestino bajo, así como campañas preventivas", afirmó el ministro de Salud, Alexandre Padilha, en una rueda de prensa en la que fue presentado el informe.

El coordinador de Prevención y Vigilancia del INCA, Claudio Noronha, explicó que algunos países como Inglaterra y Finlandia tienen programas de rastreo precoz.

En el caso específico de los casos en la parte baja del intestino, zona que incluye colon y recto, una de las medidas que pueden ser adaptadas es la de determinar que los exámenes convencionales de heces sean usados para identificar posibles rastros de sangre.

Entre los hombres, el segundo caso más común es el cáncer de próstata (22,8 %), del que se registrarán 69.000 nuevos casos en 2014, seguido por el de tráquea, bronquio y pulmón (5,4 %) y por el colon y recto (5 %).

De acuerdo con Noronha, los casos de cáncer de mama entre las mujeres y de próstata entre los hombres tienden a crecer a cada año por el envejecimiento de la población.

Por el contrario, los casos de cáncer de cuello de útero entre las mujeres y de pulmón entre los hombres tienden a caer, algo atribuido a las políticas de prevención y diagnóstico.

"El cáncer en Brasil sigue una tendencia internacional fuertemente marcada por el envejecimiento de la población. Otros factores de riesgo también son importantes y el principal de los cuales el tabaquismo, responsable por cerca de una tercera parte de los casos", explicó Noronha.

El especialista también citó como factor de riesgo el consumo de alcohol, la alimentación inadecuada y la falta de actividad física.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud, el cáncer es actualmente la segunda mayor causa de muerte natural en Brasil y en el mundo, por detrás de las enfermedades cardiovasculares.

"El cáncer tiene que ser una prioridad en la salud pública por tratarse de una enfermedad que actualmente provoca cuatro veces más muertes que los accidentes de tránsito", afirmó Padilha.

Las últimas estadísticas indican que en 2011 fueron registradas 184.384 muertes por cáncer en el país.