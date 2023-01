El proyecto que busca acabar con las trabas para acceder a tratamientos contra el cáncer de mama

En el Congreso de la República se está llevando a cabo el trámite de un proyecto que busca atención a partir de los 40 años para que las mujeres se puedan realizar la mamografía y así detectar a tiempo un posible cáncer de mama. Además, pretende eliminar las largas esperas a las que se enfrentan las pacientes para poder recibir tratamiento.

Así como en el caso de Lisbeth Sánchez, una mujer que en el 2018 tuvo una sensación extraña en uno de sus senos, acudió a su doctor quien le envió una mamografía y ecografía para poder estar al tanto de cualquier eventualidad.

“El doctor me hizo el autoexamen, me palpó y me dijo tú no tienes ninguna masa. Cuando empieza a hacer la ecografía él no ubica la masa, le hacía hasta que la ubicó y me dijo “Lisbeth, si no es por la mamografía…”, o sea en la mamografía se veía perfectamente la masa”, relató la mujer.

Una semana después y tras una biopsia, Lisbeth fue diagnosticada con cáncer de mama.

La mujer, que es trabajadora social especialista en alta gerencia, cuenta “nunca en la vida me imaginé que a mi me fuera a dar cáncer y yo sé lo que eso implica, en términos clínicos, en términos de pronóstico… toda mi vida voy a ser una paciente oncológica y eso realmente te corta los sueños”.

Lisbeth cuenta con un plan de medicina prepagada, su diagnóstico y tratamiento han sido a tiempo, pero esa no es la suerte de la mayoría de colombianos.

Anualmente se diagnostican 15.509 casos nuevos de cáncer de mama, de los cuales 4.411 pierden la batalla.

Claudia Amaya, directora de Senosama indica que estas muertes “pueden ser evitables si a esas pacientes se les hace un diagnóstico a tiempo, pero además se les hace un tratamiento oportuno y eso es lo que no está sucediendo en Colombia".

Es por esa razón que nace el proyecto del Congreso.

El representante a la Cámara Óscar Villamizar dice que, de pasar el proyecto, “la obligación de citar y ofrecer la mamografía a partir de los 40 años estará a cargo de las EPS”.

“El primer punto y más importante es que desde el día de la sospecha por cáncer de mama hasta el inicio del tratamiento, no pasen más de 45 días, esto quiere decir que no vamos a volver a ver lo que está sucediendo hoy, entre seis y nueve meses en el régimen contributivo y entre 9 y 12 meses en el régimen subsidiado”, puntualizó Villamizar.

Los autores del proyecto han manifestado su preocupación por los cambios que tuvo el documento en el tercer debate, aseguran que le quitaría la esencia, así mismo dicen que esperan subsanar la situación para el último debate.