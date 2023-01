Proyecto de reforma a la salud: ¿qué pasará con los trabajadores de las EPS?

El proyecto de reforma a la salud sigue estando en el centro de la conversación en el país. Para hablar de este tema, Noticias Caracol invitó a Pedro Santana, coordinador del seguimiento a la sentencia T-160, para que explique los cambios que se están estudiando al interior del Gobierno.

¿Qué pasará con las EPS?

Petro Santana: El proyecto de reforma a la salud no contempla la eliminación de las EPS; no hay ningún artículo en este proyecto, que es el borrador, no el definitivo.

Publicidad

Lo que contempla es cambiar el arreglo institucional que se hizo en la ley 100, que consistió en entregarles todo los recursos públicos de la salud a las EPS para que los manejen.

Lo que propone este borrador, que está en discusión en el seno del Gobierno, es que el Estado recupere los recursos para el fondo público único, que el día hoy paga el 70% de las prestaciones en el régimen subsidiado y 20% en el contributivo.

El régimen subsidiado son 26 millones de colombianos, no estamos improvisando. El fondo Adres puede en dos años asumir esa función.

Las EPS pueden hacer muchas otras cosas, los planes prepagados no se tocan para nada. También las redes hospitalarias, muchas de las EPS tienen clínicas, entonces que se inscriban a las redes integrales de salud y ofrezcan paquetes de medicina prepagada a la gente.

Publicidad

¿Cómo cambian las condiciones laborales de los trabajadores de la salud?

Petro Santana: Las EPS necesariamente tendrán que reestructurarse, habrá nuevos empleos en dos años. Al abrir los centros de atención primaria, lo que dice el proyecto de reforma a la salud, es que las personas que trabajan en las EPS tendrán prioridad para trabajar en los centros de atención.

¿Y los contratos de prestación de servicios?

Petro Santana: En el sector de la salud, el 80% de los trabajadores tienen contratos de prestación de servicios, sin garantías laborales. Lo que propone el proyecto de reforma a la salud es un régimen especial. Hay una alta comisión que está trabajando los escenarios económicos, hay que contemplar un periodo de transición en el tiempo para que se laboralice a todo el personal de la salud.

Publicidad

¿Cuál es el sistema único de información y para qué sirve?

Petro Santana: Se requiere un sistema único de información, un sistema donde está la historia clínica de los 50 millones de colombianos, de los sistemas de contratos, y que toda la información esté centralizada y disponible.

¿Cómo funcionarán los centros de atención primaria?

Petro Santana: El pilar de este proyecto de reforma a la salud es la atención primaria, que es preventiva y predictiva. Habrá un centro por cada 20 mil personas, más o menos.

Estará formado por un equipo interdisciplinario, las familias se registran y comienza la puerta de entrada al sistema.