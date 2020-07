“Puede producir trombosis”: experto sobre uso de Interferón en pacientes con COVID-19

El uso de Intererferón en pacientes con coronavirus COVID-19 sigue causando controversia. Autoridades y expertos advierten que está en etapa de investigación. Además, puede causar graves efectos secundarios.

“Este medicamento está en investigación para el COVID-19. No debe ser utilizado por nadie que no esté incluido en un estudio científico. A la fecha no hay información suficiente para establecer que sea seguro en el tratamiento de personas que sufren la enfermedad”, asegura Carlos Saavedra, Coordinador del consenso nacional para tratamiento de COVID-19.

Y ojo porque añade: “este producto administrado en las dosis terapéuticas puede producir una enfermedad muy similar a la influenza o como lo estamos viviendo ahora con el COVID-19: fiebre, dolores musculares, alteraciones neurológicas. Puede producir trombosis cerebral y efectos secundarios sobre el sistema inmunológico”.

Por eso insiste en no utilizar el Interferón y mantener todas las medidas de protección personal. “Este medicamento no es seguro que le permita prevenir la infección”, recalcó.