“¿Puedo parar?”, hágase esa pregunta para saber qué tan dependiente es de su celular

A 6 de cada 10 usuarios les da pánico dejar el teléfono o pensar que lo perdieron, revela un estudio hecho en cuatro países con más de cuatro mil personas.

“El celular se volvió como una extensión de uno”, dicen ciudadanos consultados por Noticias Caracol.

Y es que, según el estudio, el celular está pasando de ser una herramienta que distrae y es una ayuda en muchos aspectos de la vida a convertirse en un problema.

Para el 33% de los encuestados, el móvil es una prioridad por encima de la interacción con sus seres queridos, tanto así que para la mitad de los jóvenes es su mejor amigo.

El estudio identificó tres conductas problemáticas:

1. Revisión compulsiva (49%): la mitad de los encuestados reconoce que revisa su celular con más frecuencia de la deseada; no puede evitarlo, así no tenga notificaciones ni mensajes.

2. Tiempo excesivo dedicado al teléfono móvil (35%): la gente admite que sería más feliz si usara menos el celular.

3. Sobredependencia emocional (65%): a 6 de cada 10 personas les da pánico dejar el celular o pensar que lo perdieron.

Nancy Etcoff, una de las colaboradoras del estudio y psicóloga de la Universidad de Harvard, invita a las personas a preguntarse ¿puedo parar?

“Hay diferentes maneras de controlarlo, por ejemplo, mucha gente apenas se levanta empieza el día mirando el celular porque tiene la alarma en el teléfono. ¿Por qué no volver a usar un despertador de los antiguos? Así no tienen este contacto con la pantalla tan rápido y se pueden levantar sin mirar notificaciones ni mensajes”, agrega.

Le puede interesar:

Señales que le indicarán si padece nomofobia o temor a estar sin...