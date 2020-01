Pulso por el aborto en Colombia: ¿penalizar totalmente o permitir en cualquier circunstancia?

Mientras la abogada Natalia Bernal pide que se prohíba en todo caso, el magistrado Alejandro Linares defiende su interrupción hasta la semana 12 de gestación.

“Yo quiero abrir una fundación para recibir todos los niños que no son deseados, en cualquier caso. Si estos niños existieran yo les digo aquí hay una mamá que los ama”, expresó Natalia Bernal Cano, doctora en derecho.

Esta profesora universitaria, investigadora y doctora en derecho está empeñada en una cruzada: penalizar nuevamente en todas las circunstancias el aborto en Colombia.

Una de las razones que da para defender esto radica en que, según ella, “los abortos provocados legales también fallan, esto quiere decir que no se logra la intención final de la muerte del hijo”.

En mayo de 2019, Bernal presentó dos demandas ante la Corte Constitucional cuya tesis central es que los no nacidos tienen los mismos derechos que las madres que quieren abortarlos.

Además, opina que “Esta supremacía de los derechos de la mujer sobre el ser en gestación es absurda”.

El caso que le correspondió al magistrado Alejandro Linares Cantillo está ad portas de ser fallado por la Corte Constitucional.

Noticias Caracol conoció detalles del proyecto que alista Linares y que les entregará a sus ocho colegas para tomar una decisión antes del 14 de febrero.

La tesis principal es que la interrupción voluntaria del embarazo debería ser permitida en cualquier circunstancia hasta la semana doce de gestación. La única condición para permitir el aborto es la decisión consciente de la madre.

En ese contexto, se reitera que no puede hablarse de derechos fundamentales de los fetos o los no nacidos, pero, sí de los de la madre y de su autonomía para decidir si quiere o no tener un bebé.

Tesis que ha venido desarrollando la corte en 22 fallos de tutela, lo que pone en evidencia el calvario que miles de mujeres en Colombia siguen viviendo cuando deciden interrumpir su embarazo en las tres causales permitidas por la ley -cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer, cuando el feto presente una grave malformación incompatible con la vida digna y cuando el bebé es producto de una violación-.

En cuanto a la votación, aparte de Linares, los magistrados Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes se darían como posiciones fijas por el sí. Por el no estarían Carlos Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo. La clave de este pulso estaría definida por Gloria Ortiz Delgado, Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo.

Por su parte, Cristina Rosero Artega, experta en derechos sexuales y reproductivos, argumenta que “existe mucho juzgamiento a las mujeres, muchos juicios de valor y mucho maltrato cuando la mujer desea interrumpir el embarazo, a pesar de que es su derecho”.

Adicional a esto, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha acompañado 1269 casos de mujeres que han enfrentado barreras para acceder a su derecho al aborto desde 2006. Aunque los números resultan problemáticos, se calcula que legalmente se han hecho unos 80.000 abortos en Colombia.

Ante estas cifras, Ana María Méndez, quien pertenece al colectivo de la mesa, argumentó que “teniendo en cuenta toda la evolución legal que se ha dado en torno a este tema, solo puede emitir un fallo reconociendo mayores derechos para las mujeres. Es decir, ampliando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Además, Méndez señaló que la petición de Natalia Bernal “carece de un rigor científico y también jurídico”.

Finalmente, el pulso por estos proyectos se definirá antes del 14 de febrero.