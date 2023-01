Púrguese bien y no la… embarre

Tenga en cuenta que una cosa es un laxante y otra un desparasitario. Vea cada cuánto hacerlo y cómo.

Muchos acuden a fórmulas caseras, medicamentos recetados en fórmulas antiguas o recomendaciones de amigos, lo que puede no solo puede “afectar la mucosa del colon hiriéndolo, produciéndole úlcera, irritándolo, sino también por su absorción dañar el hígado o dañar los riñones”, señala el gastroenterólogo Fernando Sierra.

El especialista recomienda a quienes viven en el campo purgarse cada seis meses, y a quienes viven en la ciudad no hacerlo si no tienen síntomas y si no lo hacen con el tratamiento indicado.

Asimismo los antiparasitarios se pueden tomar con alimentos, aunque es contraindicado el consumo de bebidas alcohólicas.