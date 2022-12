‘Pussypedia’: dos mujeres lanzan una enciclopedia en línea sobre la vagina

Buscan derribar tabúes e ignorancia sobre la intimidad y sexualidad femenina. La plataforma ya cuenta con 250 artículos.

Las autoras son una periodista estadounidense y una artista gráfica mexicana quienes se dieron a la tarea de construir un sitio denominado "Pussypedia" para, dicen, empoderar a las mujeres con un mejor conocimiento de su cuerpo.

"Empezamos este proyecto porque nos hemos dado cuenta de que las mujeres a veces no sabemos qué pasa con nuestro cuerpo, y con Pussypedia vamos a abarcar todos los temas de la vulva", dice María Conejo, de 30 años y que estudió diseño.

Zoe Mendelson, originaria de Chicago, urbanista de formación dedicada al periodismo, de 27 años y que reside en México desde hace tres, explica que tienen ya una lista de 200 a 250 artículos contemplados para el sitio, que pretenden lanzar a principios de 2019.

"Queremos que estén escritos en una forma amigable para entenderlos todas", dice Conejo.

En la construcción de este sitio también participa desde Estados Unidos Jackie Jahn, especialista en salud pública y género y estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard.

Para reunir fondos para el proyecto, sus promotoras, que se declaran feministas, abrieron el sitio pussypedia.net en el que venden distintos productos, como bolsas de tela, camisetas o imágenes en serigrafía.

La tienda digital explica además el objetivo de Pussypedia: "una enciclopedia de la pussy, bilingüe (en español e inglés) y gratuita, hecha para que la entiendas".

Con este proyecto en construcción se buscan derrumbar algunos mitos.

"Dicen que el esperma más rápido y más fuerte es el que fecunda al óvulo, como diciendo 'yo gané'. En realidad es el óvulo el que decide cuál deja entrar", dice Mendelson.

"Pussypedia también busca empoderar a las mujeres a partir de que tengan conocimiento de sus cuerpos, que sean dueñas de sus cuerpos", añade Conejo.

También trabajan en un artículo sobre la conciencia que deben tomar las mujeres respecto de los límites que deben establecer en torno a su cuerpo. Esto, en momentos en que se multiplican las denuncias de acoso sexual.

"No puedes hablar cómodamente"

Conejo reconoce que en los últimos años se han ido derribando algunos tabúes sobre la sexualidad femenina, tema del que ya se puede charlar con más comodidad entre amigas, pero aún falta un gran terreno que recorrer para que las mujeres conozcan a fondo todos los aspectos de su sexualidad.

"En México, por el catolicismo, por el machismo, no puedes hablar cómodamente ni siquiera con tu mamá. Por ejemplo, cuando tienes un problema de un mal olor vaginal, te quedas con lo que dice la publicidad, que si necesitas una ducha, que si debe oler de tal forma".

Pussypedia estará dividida en distintas categorías para abarcar desde el inicio de la menstruación hasta la menopausia, pasando por las enfermedades de transmisión sexual y otros aspectos de la sexualidad.

El proyecto también abordará temáticas relativas a la comunidad transgénero, dicen sus promotoras.