¿Qué controles hay en la frontera con Venezuela para evitar la llegada de más casos de sarampión?

Es la pregunta que se hace el país luego de confirmarse un tercer niño contagiado, proveniente del país vecino. Hay vacunas disponibles.

Hace una semana se encendieron las alarmas al conocerse que dos niños provenientes de Venezuela tenían el virus.

El tercer caso, dado a conocer por el Instituto Nacional de Salud (INS), es el de un bebé de 10 meses que ingresó por Ureña hasta Villa del Rosario, Norte de Santander.



. @INSColombia confirma en laboratorio tercer caso de sarampión importado. Se trata de un bebé venezolano de 10 meses de edad, que ingresó por Ureña hasta Villa del Rosario. El menor se encuentra hospitalizado en Cúcuta. — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 22, 2018