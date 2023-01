¿Qué daño pulmonar produce el coronavirus?

El médico Jacobo Sellarés, neumólogo de la Clinic Barcelona, responde qué ha aprendido la ciencia sobre la enfermedad de la COVID-19.

El director clínico e investigador habló con la doctora Fernanda Hernández acerca de su experiencia en el manejo de miles de pacientes con este diagnóstico.

Doctora Fernanda Hernández: Ustedes en su hospital, en un solo mes, han visto más de 2.400 neumonías, ¿qué han aprendido sobre los daños de esta enfermedad?

Jacobo Sellarés: Todo lo que está haciendo este virus nos está sorprendiendo, muchas de estas complicaciones que estamos viendo nunca las habíamos visto en otras infecciones, una que sería la persistencia de inflamación en el pulmón, que acaba siendo una neumonía organizativa, que aumenta el tiempo del paciente en el hospital y los requerimientos de oxígeno, muchos los tenemos que tratar con corticoides. Además estamos viendo complicaciones trombo embólicas, es decir, trombos en el pulmón.

Dra. Fernanda: ¿Tiene pistas sobre algún factor clave para que algunas personas hagan neumonía y otras no?

J.S.: Todavía no. Sí estamos viendo que sorpresivamente el porcentaje de pacientes con enfermedad respiratoria crónica que está teniendo esta enfermedad es muy bajo comparado con afectaciones gripales o con otros virus. Pero creo que faltan muchos datos sobre todo con el sistema inmune, que tiene un papel fundamental. No es solo es el virus el que produce el daño sino cómo el sistema inmune responde e n algunos casos de una manera exagerada y acaba produciendo el daño.

Dra. Fernanda: Se ha hablado de una neumonía silenciosa, pacientes que se sienten bien, pero en los que avanza el daño pulmonar y cuándo llegan al hospital ya se encuentran en estados muy graves…

J. S.: También es así, muchas veces vemos pacientes con mucha imagen en (la radiografía del pulmón) pero que realmente la sintomatología que tienen, a pesar de la imagen, es muy poca y ya cuando aparecen esos síntomas estamos en situaciones de muy rápida evolución y muy severos.

Dra. Fernanda: ¿Qué secuelas deja esta neumonía por COVID-19?

J.S.: Al día de hoy, los datos que tenemos sólo son a medio plazo y los datos que hemos empezado a tener son esa neumonía organizativa que estamos tratando con tratamiento inmunosupresor, corticoides, y de tromboembolismo, a largo plazo lo que tenemos es la posibilidad de que haya fibrosis. ¿Cuántos de estos pacientes van a ser fibrosis? No lo sabemos, no podemos decir cuánta lesión va a quedar después de esto, todavía es pronto y no podemos dar datos.

Dra. Fernanda: ¿Cuál es el síntoma clave con el cual los pacientes están dejando las unidades de cuidado intensivo y que podrían indicar que tiene una secuela?

J.S.: El ahogo, eso es fundamental como síntoma, es la sensación de ahogo al esfuerzo, pacientes que se van de alta, que están en casa y que a pesar de que llevan días que han pasado el proceso agudo, en sus actividades diarias presentan ahogo, limitación al esfuerzo, no pueden hacer lo que hacían antes, es el síntoma cardenal para sospechar que puede haber una secuela.

Dra. Fernanda: Ustedes nos llevan terreno adelantado, ¿qué consejos les da nuestros televidentes?

J.S.: No se relajen con el virus, uno de los problemas que quizá hemos tenido en algunos espacios es relajarse con el virus, ese virus es muy contagioso, rápidamente puede colapsar el sistema sanitario de cualquier país y por tanto adelántense al virus, protéjanse, intenten mantener las distancias con otras personas.