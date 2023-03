¿Qué debe hacer como paciente si se ve afectado por escasez de medicamentos en Colombia?

¿Qué pueden hacer los pacientes que vean sus tratamientos afectados por la escasez de medicamentos en Colombia? La doctora Fernanda Hernández, editora de salud en Noticias Caracol, le entrega una serie de consejos para que su salud no se vea perjudicada.

Una de las primeras recomendaciones es que siga tomando su tratamiento tal y como se lo recetaron. No haga ajustes por cuenta propia, automedicándose ni bajando la dosis indicada para que supuestamente le rindan las medicinas.

También, es recomendable no comprar presentaciones sin tener los cuidados adecuados.

Un ejemplo es que “hay medicamentos que traen la misma dosis, pero uno es de liberación prolongada y el otro no. Entonces hay que saber muy bien cómo se hacen esos cambios para no exponerse a dosis inadecuadas y, por lo tanto, a mal control de su enfermedad o a efectos adversos”, explica la doctora Fernanda.

Por eso, si toma un tratamiento diferente debe hacerlo por recomendación médica.

Además, hay alternativas en el mercado si por la escasez de medicamentos usted compra el tratamiento de su bolsillo. Puede cambiar la marca, pero debe fijarse en que tenga el mismo principio activo. Lo que no puede pasar es que en la droguería le reemplacen uno por otro totalmente diferente.



Si hay una medicina que definitivamente no consigue, ¿ante quién debe acudir el paciente?

La doctora Fernanda es clara en decir que ante la escasez de medicamentos “es responsabilidad de las EPS y de otros actores del sistema definir ya, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud, la orientación clara para los usuarios”.

Mientras tanto, lo primero es verificar y confirmar la información y, si no encuentra su fármaco o solo hay escasez de alguna referencia particular pero no se lo entregan, pida que le dejen por escrito la razón por la cual se lo niegan y consulte con su médico, ojalá con anticipación.

No espere a que se le acabe el medicamento para buscar qué alternativas tiene, de esa forma podrá ajustar su tratamiento con tiempo.

Probablemente, en algunos casos tendrá que comprar el fármaco para no interrumpir el tratamiento y aquí también es clave denunciar ante las Secretarías de Salud si le llegan a ofrecer el medicamento desabastecido bajo cuerda, a precios mayores o bajo condiciones poco claras, como que no le entreguen factura.

También puede reportarlo ante el Invima si lo encuentra en internet, en páginas de distribuidores no autorizados.