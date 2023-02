¿Qué dice la academia sobre las preocupaciones en torno a la reforma a la salud?

Luego de que el ministro de Educación de Colombia, Alejandro Gaviria , hiciera críticas a la reforma a la salud y señalara que “destruir el sistema actual es un suicidio”, diversos académicos e investigadores reaccionaron en Noticias Caracol.

“Uno de los problemas más importantes cuando hablamos de política en salud es pensar que el nuevo Gobierno tiene que llegar y cambiar absolutamente, sin reconocer las cosas buenas que ya existen”, aseguró Ángela María Pinzón, médica PhD en salud pública y directora de la maestría de Salud Pública de la Universidad del Rosario.

Y agregó: “Estamos de acuerdo en que el sistema colombiano tiene muchas falencias que hay que modificar, pero yo no sé si la respuesta sea necesariamente hacer una reforma y acabar con todas las cosas buenas que ya tenemos”.

Precisamente, los expertos recalcan, como menciona Alejandro Gaviria, quien también fue ministro de Salud durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que se debe partir de un diagnóstico muy claro y muy objetivo sobre lo que funciona y lo que no en el sistema.

Johnattan García Ruiz, abogado e investigador de innovación en sistemas de salud de la Universidad de Harvard, se refirió al respecto.

“Esa parte del diagnóstico me parece que se está quedando un poco atrás en este proceso, porque es que, si nosotros no tenemos en cuenta ese mecanismo de lo que sí funciona y lo que no funciona, vamos entonces es a duplicar tareas, utilizar muchos recursos y mucho tiempo en hacer transiciones que puede que nos dejen en el mismo lugar donde estemos hoy y esto no es lo que queremos”, afirmó.

Los académicos también piden que el proceso sea transparente y haya espacios de debate, porque hasta la fecha no se conoce el documento oficial de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro para discutir el detalle y la minucia.

La ministra de Salud y los viceministros hablan de lo que son los pilares de la reforma, pero no se sabe el cómo de lo que quieren hacer y eso es esencial para definir, por ejemplo, qué tan viables y aplicables a la realidad son esos cambios y que al final no terminen afectando a los ciudadanos.

“Claramente una preocupación en el proceso que se viene llevando es que se ha perdido legitimidad del sector, legitimidad del sistema de salud, y eso es un problema. Hay cuestionamientos y críticas, y hay enfrentamiento entre los diferentes actores que no ayuda a construir y a buscar soluciones”, dijo Óscar Bernal, médico PhD en salud pública y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.