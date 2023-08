¿Qué es depresión posparto y por qué hay que prestarle atención?

La depresión posparto es un problema que no se debe subestimar, pues podría tener graves consecuencias. Este es un tema muy sensible para las mujeres, y tanto familias como parejas juegan un papel muy importante para no aumentar la presión y ayudar a buscar manejo por parte de profesionales.



Sentir que no está haciendo lo suficiente es uno de los síntomas que puede llegar a sentir una madre con depresión posparto. También “cambios en el sueño, cambios en la alimentación, fallas de atención, memoria y concentración, las ideas de minusvalía, de qué nadie me quiere, y puede haber ideas de muerte pasivas o activas”, explica la psiquiatra Katherine Parra Sánchez.

Y, aunque no sea tan visible, es una situación más común de lo que puede pensarse. En Colombia, 3 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de afectación psicológica durante y después del embarazo.

“La mayoría de las depresiones posparto iniciaron durante el proceso de embarazo. Acordémonos de todo a lo que está expuesta una mujer: a la carga económica, a las condiciones socioeconómicas, a los problemas de pareja, entonces el 30% de estos problemas empiezan en el embarazo, durante el embarazo, y lo vemos crítico es cuando nace el niño”, señala la psiquiatra.

También tener el antecedente de problemas de salud mental, los cambios hormonales y la falta de apoyo aumentan la probabilidad de que aparezca esta condición, que suele manifestarse con mayor frecuencia en los primeros días después de dar a luz.



Píldora para la depresión postparto

La depresión posparto tiene tratamiento y ese es un mensaje esencial. Precisamente un ensayo clínico de fase III, publicado en la Revista Americana de Psiquiatría ha mostrado resultados positivos de una píldora para mujeres con depresión posparto.

“El hecho de poner el tema sobre la mesa es su primer avance, el tema de poder hablar hoy de depresión posparto y llamar a las mujeres, es un avance. Que tengamos medicamentos y estudios para mujeres es un avance increíble”, puntualiza Parra.

Por eso, antes de subestimar, hay que buscar ayuda profesional a tiempo. No olvide que la recomendación es perder el miedo, romper estigmas y buscar ayuda.