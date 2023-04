¿Qué es el síndrome de Asia, la enfermedad que sufre Lina Tejeiro?

Recientemente, Lina Tejeiro les contó a sus seguidores que, por culpa de los síntomas del síndrome de Asia, tendría que pasar por el quirófano para retirarse los implantes mamarios.



“Sí, es una decisión que, tarde o temprano, tengo que tomar. Mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son los del síndrome de Asia, lo ideal es que me explante los senos”, contó.



¿Qué es el síndrome de Asia?

Según expertos, se trata de una reacción inflamatoria y poco frecuente por causa de una sustancia extraña en el organismo.

"En el caso de las prótesis mamarias, la sustancia extraña sería la silicona. La silicona como sustancia se encuentra presente en muchos otros tipos de implantes de uso médico, por lo que no es exclusivo de los implantes mamarios", señala la Sociedad Argentina de Mastología.

Además, este grupo de expertos sostuvo que, hasta el momento, no es posible identificar el síndrome de Asia mediante exámenes de laboratorio.

"No existen exámenes de laboratorio que lleven al diagnóstico. La presencia de autoanticuerpos y algunos marcadores en sangre pueden asociarse con el desarrollo de la enfermedad. Pero no son muy específicos", argumentó la Sociedad Argentina de Mastología.



De acuerdo con los especialistas, esta enfermedad cuenta con síntomas mayores y menores:



Síntomas mayores

Exposición a un estímulo externo antes de la aparición de los síntomas clínicos

Pérdida de memoria, deterioro cognitivo

Dolor, debilidad o inflamación muscular

Dolor o inflamación articular

Fatiga crónica, alteraciones del sueño

Fiebre

Boca seca

Mejora después de la remoción del agente iniciador

Síntomas menores

Aparición de anticuerpos dirigidos contra el agente sospechado

Otras manifestaciones clínicas como colon irritable

Aparición de enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple o esclerosis sistémica

Si usted cuenta con alguno de los síntomas del síndrome de Asia, lo más recomendable es que se acerque a su médico de confianza.

Por otro lado, Lina Tejeiro también ha tenido complicaciones por causa de los biopolímeros en sus glúteos.

"Para los que no saben, voy a cumplir tres meses, el 12 de abril, de mi segunda extracción y retiro de biopolímeros. Pero esta vez fue en la espalda y estoy drenando por la espalda. Me sigue saliendo agua de la espalda", agregó.

Y es que la actriz de 'Padres e hijos' no es la única que ha sufrido por biopolímeros, también otras famosas como Jessica Cediel, La Segura, Yina Calderón y Elizabeth Loaiza.