¿Qué es la dependencia emocional y cómo se puede identificar?

Angie Tatiana Rivera, psicóloga de la línea Quiero estar bien, de la Fundación Santo Domingo , explica en Noticias Caracol la diferencia entre amor y dependencia emocional.

“El amor es un concepto difícil, pero es un conjunto de emociones y comportamientos que nos hacen sentir intimidad, pasión y compromiso. Aparte de las maripositas, siento compromiso. Lo ideal es que todos sientan amores con compromiso, con apoyo, pero a veces va a ocurrir que tenemos amores que no son correspondidos. Yo puedo amar, pero eso no implica que me van a amar”, dice la profesional.

Y agrega: “En el amor vacío vemos que la persona ama, incluso con intimidad, pero no es correspondida o no de la misma manera. Puede que estés en una relación en la que tú estés remando y el otro esté ahí solo recibiendo”.

“La dependencia es una dificultad emocional y es cuando tu bienestar y tu seguridad, lo que crees de ti, depende de cómo te trata otra persona”, asegura la psicóloga.

¿Cuándo buscar ayuda? Lo importante, dice la experta, es que se identifique si el bienestar y la seguridad en sí mismo dependen del trato de la otra persona.

“Cuando la persona tiene dependencia emocional se aísla, y lo que necesita es ayuda”, indica Rivera.

Si cree que necesita apoyo emocional para esta situación, o cualquier otra que comprometa su salud mental, busque ayuda: