Qué hacer en caso de ingerir accidentalmente queroseno

Si usted trata de provocar vómito lo que genera es irritación y los vapores de la sustancia pasan a los pulmones y causan daños graves.

Tampoco intente dar de beber leche, agua o vinagre, y menos si el paciente está desmayado.

Solo actúe si el líquido entró en contacto con los ojos, lave con abundante agua fría y bajo el chorro de la llave.

En caso de que la sustancia haya caído en la ropa, quítesela porque quema la piel.

Después transporte al paciente abrigado y en una posición semisentada, no acostada, a un centro clínico.

Esto aplica casi para cualquier intoxicación. El pronóstico dependerá de la cantidad y rapidez en la atención de la afección.

Lo más importante es no almacenar líquidos peligrosos y si lo hace -porque no hay más alternativa- marque bien los recipientes y guárdelos en un lugar seguro, lejos del alcance de los más pequeños.